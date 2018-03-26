Прямой эфир

«Они начали убегать, их не пропускали: «Идите по другой лестнице, идите в другую сторону» – очевидцы о пожаре в ТЦ Кемерово

26 марта 2018 17:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Россия скорбит по погибшим при пожаре в торговом центре в Кемерово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По последним данным, подтверждена гибель 64 человек.

Теперь родственникам предстоит самая тяжелая процедура – опознание тел. Среди погибших – 9 детей. На месте трагедии продолжают работать спасатели и следователи. Эксперты отрабатывают несколько версий произошедшего. Правовая оценка будет дана действиям представителей торгового комплекса и должностных лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности.

«Они начали убегать, их не пропускали: «Идите по другой лестнице, идите в другую сторону» – очевидцы о пожаре в ТЦ Кемерово-1

«Они начали убегать, их не пропускали: «Идите по другой лестнице, идите в другую сторону» – очевидцы о пожаре в ТЦ Кемерово-3

Пожар начался на 4 этаже торгового центра. Заложниками огня первыми оказались дети. Возгорание произошло на игровой площадке, оттуда огонь перекинулся в залы кинотеатров, где в это время показывали мультфильмы.

Очевидец:

«Они начали убегать, их не пропускали: «Идите по другой лестнице, идите в другую сторону» – очевидцы о пожаре в ТЦ Кемерово-6

Мы сидели в кинотеатре на 4 этаже. Забежала женщина и крикнула, что надо бежать.

Здание заволокло едким дымом, не сработала пожарная сигнализация и система пожаротушения. Двери оказались забаррикадированы. Люди попросту не знали, откуда ждать помощи.

«Они начали убегать, их не пропускали: «Идите по другой лестнице, идите в другую сторону» – очевидцы о пожаре в ТЦ Кемерово-9

Очевидец:
Решили, как обычно, пойти играть на 4 этаж. Там огонь, дым, пожар. Они начали убегать, их не пропускали: «Идите по другой лестнице, идите в другую сторону».

Те, кто не успел выбраться сразу, отравились угарным газом. Остальные же в отчаянии пытались спастись, прыгая из окон.

«Они начали убегать, их не пропускали: «Идите по другой лестнице, идите в другую сторону» – очевидцы о пожаре в ТЦ Кемерово-12

Под властью огня оказалась площадь в 1000 квадратных метров. Пожарные прибыли на место происшествия спустя 15 минут после звонка. Им удалось вывести из горящего здания около сотни человек.

«Они начали убегать, их не пропускали: «Идите по другой лестнице, идите в другую сторону» – очевидцы о пожаре в ТЦ Кемерово-15

Евгений Дедюхин, заместитель начальника главного управления МЧС России по Кемеровской области:
В 16.10 поступила информация о задымлении в торгово-развлекательном центре на 4 этаже, где находились детские игровые комнаты и кинотеатр.

«Они начали убегать, их не пропускали: «Идите по другой лестнице, идите в другую сторону» – очевидцы о пожаре в ТЦ Кемерово-18

Известно, что жертвами трагедии стали, по меньшей мере, 64 человека, среди них и племянница губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Более 50 человек числятся пропавшими без вести. Процедура опознания продолжается. К месту трагедии люди приносят цветы, свечи и мягкие игрушки.

Жители города:

«Они начали убегать, их не пропускали: «Идите по другой лестнице, идите в другую сторону» – очевидцы о пожаре в ТЦ Кемерово-21


Возложив цветы, я отдал дань родственникам, которые потеряли своих детей. Потому что дети – это очень важно. Многие из них даже не смогли доучиться, увидеть мир и исполнить свои мечты.

«Они начали убегать, их не пропускали: «Идите по другой лестнице, идите в другую сторону» – очевидцы о пожаре в ТЦ Кемерово-23

Очень жалко людей, детей, которые там были. Ужас, нет слов у меня.

# Фотофакт # Пожар в торговом центре в Кемерово # Евгений Дедюхин

Другие новости рубрики

Все новости
Пожарную сигнализацию при возгорании в ТЦ в Кемерово отключил охранник. Новые подробности трагедии
26 марта 2018 15:02

Пожарную сигнализацию при возгорании в ТЦ в Кемерово отключил охранник. Новые подробности трагедии

В Вашингтоне самолёт совершил экстренную посадку из-за дыма на борту
26 марта 2018 14:13

В Вашингтоне самолёт совершил экстренную посадку из-за дыма на борту

США высылают 60 российских дипломатов
26 марта 2018 13:49

США высылают 60 российских дипломатов