«Они начали убегать, их не пропускали: «Идите по другой лестнице, идите в другую сторону» – очевидцы о пожаре в ТЦ Кемерово

Новости России. Россия скорбит по погибшим при пожаре в торговом центре в Кемерово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По последним данным, подтверждена гибель 64 человек. Теперь родственникам предстоит самая тяжелая процедура – опознание тел. Среди погибших – 9 детей. На месте трагедии продолжают работать спасатели и следователи. Эксперты отрабатывают несколько версий произошедшего. Правовая оценка будет дана действиям представителей торгового комплекса и должностных лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности.

Пожар начался на 4 этаже торгового центра. Заложниками огня первыми оказались дети. Возгорание произошло на игровой площадке, оттуда огонь перекинулся в залы кинотеатров, где в это время показывали мультфильмы. Очевидец:

Мы сидели в кинотеатре на 4 этаже. Забежала женщина и крикнула, что надо бежать. Здание заволокло едким дымом, не сработала пожарная сигнализация и система пожаротушения. Двери оказались забаррикадированы. Люди попросту не знали, откуда ждать помощи.

Очевидец:

Решили, как обычно, пойти играть на 4 этаж. Там огонь, дым, пожар. Они начали убегать, их не пропускали: «Идите по другой лестнице, идите в другую сторону». Те, кто не успел выбраться сразу, отравились угарным газом. Остальные же в отчаянии пытались спастись, прыгая из окон.

Под властью огня оказалась площадь в 1000 квадратных метров. Пожарные прибыли на место происшествия спустя 15 минут после звонка. Им удалось вывести из горящего здания около сотни человек.

Евгений Дедюхин, заместитель начальника главного управления МЧС России по Кемеровской области:

В 16.10 поступила информация о задымлении в торгово-развлекательном центре на 4 этаже, где находились детские игровые комнаты и кинотеатр.

Известно, что жертвами трагедии стали, по меньшей мере, 64 человека, среди них и племянница губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Более 50 человек числятся пропавшими без вести. Процедура опознания продолжается. К месту трагедии люди приносят цветы, свечи и мягкие игрушки. Жители города:



Возложив цветы, я отдал дань родственникам, которые потеряли своих детей. Потому что дети – это очень важно. Многие из них даже не смогли доучиться, увидеть мир и исполнить свои мечты.