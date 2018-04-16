Закрытое заседание ОЗХО по Сирии в Гааге: что известно на данный момент

Новости мира. В Гааге в проходит закрытое заседание Организации по запрещению химического оружия. На повестке дня инцидент, произошедший в сирийском городе Дума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. В Гааге в проходит закрытое заседание Организации по запрещению химического оружия. На повестке дня инцидент, произошедший в сирийском городе Дума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По неподтвержденной информации, против населения там были применены сильнодействующие ядовитые вещества. Для расследования в Дамаск уже прибыли эксперты организации.
В ближайшее время в Нью-Йорке на внеочередное заседание по сирийскому вопросу соберется Совбез ООН. На встрече будет рассмотрен новый проект резолюции, в котором предлагается создать независимый механизм для расследования использования химоружия в этой арабской стране.
Напоминаем, что информация о применении против мирного населения ядовитых веществ стала поводом для ракетного удара со стороны США, Франции и Великобритании. Эта тема сегодня в повестке встречи глав внешнеполитических ведомств ЕС в Люксембурге.