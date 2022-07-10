Прямой эфир

Прибалтика продолжает воевать с Красной армией – в Клайпеде демонтируют мемориал советским воинам

10 июля 2022 17:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Литвы. В Прибалтике продолжают войну со своей историей. В Клайпеде начали демонтаж мемориала советским воинам, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Прибалтика продолжает воевать с Красной армией – в Клайпеде демонтируют мемориал советским воинам-1

Ольга Коршун, СТВ:
Такие работы обойдутся городу в 18 тысяч евро. Но в угоду Америке ничего не жалко: ни денег, ни памятников, ни истории. А что будет дальше? При том что большинство жителей Клайпеды выступили против сноса памятника, который установлен в честь красноармейцев, освобождавших город от фашистов в 1945-м. Об этом простые люди помнят и, судя по их реакции, не хотят забывать.

Мэр латвийского города посетил банкет по случаю Дня Независимости Беларуси. Подробнее здесь.

# Международная политика # Новости Литвы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Украинские военные устанавливают мины на границе с Беларусью. Для чего это нужно и что невыгодно Зеленскому?
10 июля 2022 16:59

Украинские военные устанавливают мины на границе с Беларусью. Для чего это нужно и что невыгодно Зеленскому?

Коровы в центре города. Как европейские фермеры протестуют против политики властей?
10 июля 2022 16:59

Коровы в центре города. Как европейские фермеры протестуют против политики властей?

Страшный сон Джонсона. Когда ждать новоселья на Даунинг-стрит и обретёт ли Шотландия независимость?
10 июля 2022 16:55

Страшный сон Джонсона. Когда ждать новоселья на Даунинг-стрит и обретёт ли Шотландия независимость?