Прибалтика продолжает воевать с Красной армией – в Клайпеде демонтируют мемориал советским воинам

Ольга Коршун, СТВ:

Такие работы обойдутся городу в 18 тысяч евро. Но в угоду Америке ничего не жалко: ни денег, ни памятников, ни истории. А что будет дальше? При том что большинство жителей Клайпеды выступили против сноса памятника, который установлен в честь красноармейцев, освобождавших город от фашистов в 1945-м. Об этом простые люди помнят и, судя по их реакции, не хотят забывать.

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