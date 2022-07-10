Украинские военные устанавливают мины на границе с Беларусью. Для чего это нужно и что невыгодно Зеленскому?

Ольга Коршун, СТВ:

Уже дошло до того, что украинские военные устанавливают противотанковые мины на границе с Гомельской областью. Снаряды размещены демонстративно, прямо на проезжей части. С военной точки зрения это не имеет смысла – мины обычно маскируют на обочинах, закрытых поворотах или узких местах, чтобы остановить проход колонн. Это скорее акт устрашения, чтобы в сторону Беларуси не пытался проехать гражданский транспорт.

Дело в том, что подконтрольные Украине города Донбасса сейчас готовят к «сдаче». Офис Зеленского даже не закладывает начало отопительного сезона на этих территориях. Электросети разрушены и не выдержат нагрузки, а газоснабжения почти нет, и никто не планирует его восстанавливать. Фактически у Генштаба ВСУ стоит задача передать территорию в максимально плохом состоянии, чтобы россиянам было сложно и дорого привести ее в порядок. Это называется «стратегия выжженной земли», а с началом отопительного сезона это будет означать гуманитарную катастрофу и рост потока беженцев, в том числе и в Беларусь.