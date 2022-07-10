Украинские военные устанавливают мины на границе с Беларусью. Для чего это нужно и что невыгодно Зеленскому?

Сплоченности в большую европейскую семью не добавляет Украина, которая продолжает накалять обстановку на наших рубежах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Сплоченности в большую европейскую семью не добавляет Украина, которая продолжает накалять обстановку на наших рубежах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Ольга Коршун, СТВ:
Уже дошло до того, что украинские военные устанавливают противотанковые мины на границе с Гомельской областью. Снаряды размещены демонстративно, прямо на проезжей части. С военной точки зрения это не имеет смысла – мины обычно маскируют на обочинах, закрытых поворотах или узких местах, чтобы остановить проход колонн. Это скорее акт устрашения, чтобы в сторону Беларуси не пытался проехать гражданский транспорт.
Дело в том, что подконтрольные Украине города Донбасса сейчас готовят к «сдаче». Офис Зеленского даже не закладывает начало отопительного сезона на этих территориях. Электросети разрушены и не выдержат нагрузки, а газоснабжения почти нет, и никто не планирует его восстанавливать. Фактически у Генштаба ВСУ стоит задача передать территорию в максимально плохом состоянии, чтобы россиянам было сложно и дорого привести ее в порядок. Это называется «стратегия выжженной земли», а с началом отопительного сезона это будет означать гуманитарную катастрофу и рост потока беженцев, в том числе и в Беларусь.
А минные поля и разрушенные дороги на границе с Беларусью перенаправят этот поток в Польшу. Зеленскому невыгодно показывать, что его граждане массово едут за медикаментами, топливом и продовольствием в страну, которую он назвал «соучастником агрессии». Это будет означать, что никакой агрессии на самом деле нет. В то же время Украину ожидает масштабный экономический кризис. На потерянных территориях проживало около 15 миллионов человек и формировалось примерно 50 % ВВП страны. И независимо от возможных переговоров или даже остановки боевых действий, Центральную и Западную Украину все равно люди будут покидать. У них просто не останется работы, а значит, и средств для существования.