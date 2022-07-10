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Страшный сон Джонсона. Когда ждать новоселья на Даунинг-стрит и обретёт ли Шотландия независимость?

10 июля 2022 16:55
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Новости Великобритании. Ссоры, обвинения и обиды. За последние несколько месяцев Европа буквально погрязла в собственных конфликтах. Разлад и шатания видны практически везде. И политическая турбулентность в британском правительстве – лишь малая часть всех неприятностей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Страшный сон Джонсона. Когда ждать новоселья на Даунинг-стрит и обретёт ли Шотландия независимость?-1

Отставка Бориса Джонсона – шаг, который давно назрел. Его политическая жизнь была пронизана скандалами и ложью, что в конечном итоге привело к Брекситу. Его отставка это шанс для более серьезной и ответственной политики в Великобритании.

Страшный сон Джонсона. Когда ждать новоселья на Даунинг-стрит и обретёт ли Шотландия независимость?-4

Страшный сон Джонсона. Когда ждать новоселья на Даунинг-стрит и обретёт ли Шотландия независимость?-6

Новоселье на Даунинг-стрит справят уже этой осенью – тогда в Великобритании состоятся выборы очередного премьер-министра. И уже ему придется справляться с еще одной проблемой – под угрозой находится территориальная целостность Великобритании, задеты имперские чувства бывшего колонизатора. Первый министр Шотландии предложила провести референдум о независимости в 2023 году.

Никола Стерджен, первый министр Шотландии:
Вопрос о независимости нельзя замалчивать, он должен решаться демократическим путем. Я намерена обеспечить процесс, который позволит народу Шотландии выразить свое мнение на законном конституционном референдуме. Моя партия будет бороться на всеобщих выборах в Соединенном Королевстве с одним единственным вопросом: должна ли Шотландия быть независимой страной?

Страшный сон Джонсона. Когда ждать новоселья на Даунинг-стрит и обретёт ли Шотландия независимость?-9

Главная причина – экономический кризис. Шотландия больше не хочет сталкиваться со всеми последствиями политических решений Лондона. На севере Британских островов резко выросли цены, замедлились темпы роста производства и прекратились финансовые потоки – такой результат Брексита. Поэтому Шотландия хочет забрать политический суверенитет у короны, чтобы передать его Евросоюзу.

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# Международная политика # Борис Джонсон # Никола Стерджен # Фотофакт

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