Страшный сон Джонсона. Когда ждать новоселья на Даунинг-стрит и обретёт ли Шотландия независимость?

Новости Великобритании. Ссоры, обвинения и обиды. За последние несколько месяцев Европа буквально погрязла в собственных конфликтах. Разлад и шатания видны практически везде. И политическая турбулентность в британском правительстве – лишь малая часть всех неприятностей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Отставка Бориса Джонсона – шаг, который давно назрел. Его политическая жизнь была пронизана скандалами и ложью, что в конечном итоге привело к Брекситу. Его отставка – это шанс для более серьезной и ответственной политики в Великобритании.

Новоселье на Даунинг-стрит справят уже этой осенью – тогда в Великобритании состоятся выборы очередного премьер-министра. И уже ему придется справляться с еще одной проблемой – под угрозой находится территориальная целостность Великобритании, задеты имперские чувства бывшего колонизатора. Первый министр Шотландии предложила провести референдум о независимости в 2023 году.





Никола Стерджен, первый министр Шотландии:

Вопрос о независимости нельзя замалчивать, он должен решаться демократическим путем. Я намерена обеспечить процесс, который позволит народу Шотландии выразить свое мнение на законном конституционном референдуме. Моя партия будет бороться на всеобщих выборах в Соединенном Королевстве с одним единственным вопросом: должна ли Шотландия быть независимой страной?