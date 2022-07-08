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Мэр латвийского города посетил банкет по случаю Дня Независимости Беларуси. Теперь его обвиняют в измене родине

08 июля 2022 08:11
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Новости Латвии. Мэр латвийского города Даугавпилс попал в скандал. Его обвиняют в измене родине. Службы госбезопасности страны и местные СМИ буквально набросились на политика из-за того, что тот посетил банкет по случаю Дня Независимости Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мэр латвийского города посетил банкет по случаю Дня Независимости Беларуси. Теперь его обвиняют в измене родине-1

По их мнению, участие мэра «не отвечает интересам национальной безопасности». С подобными заявлениями не согласен сам чиновник. По его словам, в городе все еще работает белорусское диппредставительство и находится большая белорусская диаспора. Также мэр иронично подметил, что латвийским властям осталось только составить список всех горожан, которые имеют белорусские или российские корни, а также тех, кто посещал соседнюю Беларусь в качестве туриста. Так как, по их логике, всех этих людей надо немедленно депортировать. Правда, в городе не останется жителей. Но, может быть, в этом и цель латвийского правительства?

# Международная политика # Андрей Элксниньш # Новости Латвии # Фотофакт

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