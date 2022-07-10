Прямой эфир

Коровы в центре города. Как европейские фермеры протестуют против политики властей?

10 июля 2022 16:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Европейские фермеры недовольны аграрной политикой своих властей. Забастовки проходят во многих странах ЕС, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Коровы в центре города. Как европейские фермеры протестуют против политики властей?-1

Ольга Коршун, СТВ:
В Нидерландах, крупнейшем экспортере сельхозпродукции, фермеры блокируют дороги на тракторах, а в центре Гааги появились коровы, которые отправятся прямиком на бойню, и это будет на совести властей, если они не пересмотрят свои позиции. Брюссель требует от Нидерландов сократить выбросы азота на треть. Возможно, это поможет экологии, но фермерским хозяйствам такие меры сулят финансовую смерть. Так что фермеры настроены решительно и требуют от своих властей найти компромисс между природой и человеком.

Коровы в центре города. Как европейские фермеры протестуют против политики властей?-4

Митингуют аграрии и в Италии. Для них камень преткновения – это цены на топливо. Стоимость дизеля растет. При этом цены на сельхозпродукцию остаются на том же уровне. Участники забастовки утверждают, что итальянские власти сами виноваты в кризисе, который вспыхнул в сельском хозяйстве, а ситуация в Украине или COVID-19 здесь ни при чем. Зрят в корень, так сказать.

Коровы в центре города. Как европейские фермеры протестуют против политики властей?-7

Недовольны и польские фермеры. Они вышли на улицы Варшавы. Их главная цель – следить за украинским продовольственным импортом, прекратить повышение процентов по кредитам. Они считают, что банки наживаются на сложной ситуации, а аграрии только теряют. Ко всему еще и рост цен на удобрения и топливо.

# Акции протеста # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Страшный сон Джонсона. Когда ждать новоселья на Даунинг-стрит и обретёт ли Шотландия независимость?
10 июля 2022 16:55

Страшный сон Джонсона. Когда ждать новоселья на Даунинг-стрит и обретёт ли Шотландия независимость?

«Заправлять бак слишком дорого». Во Франции задумались о выходе из Евросоюза
10 июля 2022 16:53

«Заправлять бак слишком дорого». Во Франции задумались о выходе из Евросоюза

Киев останется без денег. Еврокомиссия заблокировала кредит для Украины
10 июля 2022 16:50

Киев останется без денег. Еврокомиссия заблокировала кредит для Украины