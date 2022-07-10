Коровы в центре города. Как европейские фермеры протестуют против политики властей?

Европейские фермеры недовольны аграрной политикой своих властей. Забастовки проходят во многих странах ЕС, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

В Нидерландах, крупнейшем экспортере сельхозпродукции, фермеры блокируют дороги на тракторах, а в центре Гааги появились коровы, которые отправятся прямиком на бойню, и это будет на совести властей, если они не пересмотрят свои позиции. Брюссель требует от Нидерландов сократить выбросы азота на треть. Возможно, это поможет экологии, но фермерским хозяйствам такие меры сулят финансовую смерть. Так что фермеры настроены решительно и требуют от своих властей найти компромисс между природой и человеком.

Митингуют аграрии и в Италии. Для них камень преткновения – это цены на топливо. Стоимость дизеля растет. При этом цены на сельхозпродукцию остаются на том же уровне. Участники забастовки утверждают, что итальянские власти сами виноваты в кризисе, который вспыхнул в сельском хозяйстве, а ситуация в Украине или COVID-19 здесь ни при чем. Зрят в корень, так сказать.