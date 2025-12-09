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При сильном землетрясении в Японии пострадали не менее 30 человек

09 декабря 2025 08:26
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При сильном землетрясении в Японии пострадали не менее 30 человек. Данных о погибших – нет. Подземные толчки магнитудой 7,5 потрясли архипелаг накануне. Очаг землетрясения находился у восточного побережья на глубине 50 километров. Жителей эвакуировали, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При сильном землетрясении в Японии пострадали не менее 30 человек-2

Также ночью объявили угрозу цунами, однако к утру все предупреждения были сняты. Оценка ущерба продолжается. Известно об одном сгоревшем доме и проблемах с электричеством в городе Хатинохе. Также наблюдались сбои в работе скоростных автомагистралей и железнодорожных путей.

Подземные толчки ощущались даже в Токио. Сейсмологи предупредили о возможности нового, еще более сильного землетрясения на Хоккайдо. Пока популярные туристические маршруты не затронуты. Работа главных аэропортов страны также не нарушена. Ситуация находится под контролем властей и спасательных служб.

# Новости Японии # Землетрясение в Японии # Цунами в Японии

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