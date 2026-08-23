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Новости по тегу #Землетрясение в Японии

Около 40 человек пострадали в результате землетрясения в Японии
23 августа 2026 11:20

Около 40 человек пострадали в результате землетрясения в Японии

В японской префектуре Кумамото продолжаются землетрясения
11 августа 2026 08:43

В японской префектуре Кумамото продолжаются землетрясения

Количество жертв сильного землетрясения в Японии выросло до 13
29 июля 2026 08:10

Количество жертв сильного землетрясения в Японии выросло до 13

Венесуэлу и Японию почти одновременно потрясли мощные землетрясения
25 июня 2026 06:04

Венесуэлу и Японию почти одновременно потрясли мощные землетрясения

При сильном землетрясении в Японии пострадали не менее 30 человек
09 декабря 2025 08:26

При сильном землетрясении в Японии пострадали не менее 30 человек

На севере Японии произошло землетрясение магнитудой 7,2
09 декабря 2025 08:01

На севере Японии произошло землетрясение магнитудой 7,2

Землетрясение произошло у берегов Японии
02 апреля 2025 14:47

Землетрясение произошло у берегов Японии

Объявлена угроза цунами. Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Японии
13 января 2025 13:53

Объявлена угроза цунами. Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Японии

Количество погибших в результате землетрясения в Японии возросло до 180 человек
09 января 2024 08:05

Количество погибших в результате землетрясения в Японии возросло до 180 человек

Количество погибших в результате землетрясений в Японии возросло до 168 человек
08 января 2024 07:43

Количество погибших в результате землетрясений в Японии возросло до 168 человек

Почти 250 человек остаются под завалами после землетрясений в Японии
08 января 2024 05:49

Почти 250 человек остаются под завалами после землетрясений в Японии

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в Японии. Более 120 человек пострадали
14 февраля 2021 11:50

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в Японии. Более 120 человек пострадали