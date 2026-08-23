Новости по тегу #Землетрясение в Японии

Сейсмологи предупреждают о рисках повторных толчков в ближайшую неделю.
Национальное метеорологическое агентство Японии сообщает: с момента мощного землетрясения, произошедшего в конце прошлого месяца, в регионе зарегистрировано около 600 ощутимых толчков.
На острове Кюсю, который оказался в эпицентре катастрофы, нарушена работа железнодорожного транспорта и аэропорта, продолжаются проблемы с электроснабжением.
Люди остаются на улицах, опасаясь новых толчков. В стране введено чрезвычайное положение.
Данных о погибших – нет.
Подземные толчки зафиксированы у восточного побережья префектуры Аомори, очаг залегал на глубине около 50 километров.
Данные о пострадавших не приводятся. Об угрозе цунами также пока не сообщалось.
В префектуре Миядзаки на острове Кюсю в Японии произошло землетрясение магнитудой 6,9.
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