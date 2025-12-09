На севере Японии произошло землетрясение магнитудой 7,2

На севере Японии произошло сильное землетрясение магнитудой 7,2. Подземные толчки зафиксированы у восточного побережья префектуры Аомори, очаг залегал на глубине около 50 километров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Метеорологическое управление страны объявило угрозу цунами: ожидаются волны высотой до трех метров. Первые колебания уже достигли побережья, местных жителей призвали к немедленной эвакуации. Толчки ощущались даже в Токио. Сообщается о пострадавших и локальных повреждениях зданий. Временно приостановлено движение скоростных поездов . На атомных станциях региона аварийных ситуаций не зафиксировано. При канцелярии премьер‑министра создан экстренный штаб. Власти заявляют, что приоритетом остается защита жизни и здоровья населения. Отметим, это землетрясение стало самым сильным по магнитуде в Японии с начала 2025 года.