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В Эквадоре полиция сообщила о гибели 13 человек в тюрьме на юго‑западе страны

09 декабря 2025 08:03
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В Эквадоре полиция сообщила о гибели 13 человек в тюрьме на юго‑западе страны. Тела заключенных найдены в исправительном учреждении портового города Мачала, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Эквадоре полиция сообщила о гибели 13 человек в тюрьме на юго‑западе страны-2

Власти уточняют: проводятся необходимые процедуры для установления официальных причин смерти. Проверка началась после взрыва, прогремевшего у периметра тюрьмы. Это не первый подобный случай: всего месяц назад в том же учреждении в результате масштабных беспорядков погиб 31 человек, большинство – от удушья. Руководство страны заявляет, что всплеск насилия в тюрьмах связан с противостоянием криминальных группировок, борющихся за контроль и влияние. Власти обещают жесткие меры для наведения порядка в пенитенциарной системе.

# Тюрьма # Эквадор

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