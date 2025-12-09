В Эквадоре полиция сообщила о гибели 13 человек в тюрьме на юго‑западе страны. Тела заключенных найдены в исправительном учреждении портового города Мачала, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти уточняют: проводятся необходимые процедуры для установления официальных причин смерти. Проверка началась после взрыва, прогремевшего у периметра тюрьмы. Это не первый подобный случай: всего месяц назад в том же учреждении в результате масштабных беспорядков погиб 31 человек, большинство – от удушья. Руководство страны заявляет, что всплеск насилия в тюрьмах связан с противостоянием криминальных группировок, борющихся за контроль и влияние. Власти обещают жесткие меры для наведения порядка в пенитенциарной системе.