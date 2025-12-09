Боестолкновения на границе Таиланда и Камбоджи продолжаются – есть погибшие

По меньшей мере 7 граждан Камбоджи погибли и более 20 получили тяжелые ранения в результате обострения конфликта на границе с Таиландом. До 44 возросло число раненых военных Таиланда. Сотни тысяч человек с обеих сторон были эвакуированы из приграничных районов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эскалация боевых действий между двумя странами началась в минувшие выходные. Позже ВМС Таиланда начали операцию по вытеснению камбоджийских военных со своей территории. Стороны обвиняют друг-друга в попытке захватить сопредельные земли.

Мали Сочеата, представитель Министерства обороны Камбоджи, генерал: Вторая оккупационная операция со стороны Таиланда ясно демонстрирует их намерение осуществить вторжение, захватив земли соседа, используя одностороннюю карту и применяя силу для изменения линии фронта на границе.

Сурасант Конгсири, представитель Министерства обороны Таиланда, контр-адмирал:

Операции Таиланда сосредоточены исключительно на военных целях, направленных на ослабление Камбоджи или фактическое снижение ее военного потенциала. В то время как камбоджийские силы продолжают применять оружие против невинных гражданских лиц с явным намерением посеять хаос и панику среди населения.

Напомним, что новые боестолкновения начались спустя полгода после установления перемирия. В июле стороны достигли договоренностей о полном прекращении огня на переговорах в Куала-Лумпуре при посредничестве США, КНР и Малайзии.