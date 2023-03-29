Президент Зеленский рассказал, что будет в случае поражения в Артёмовске

Украинский президент Зеленский заявил, что если Киев потерпит поражение в Артемовске, Украину будут толкать к компромиссу с РФ.

Давление будет как со стороны мирового сообщества, так и внутри страны, цитирует его РИА Новости со ссылкой на Associated Press. Будут настаивать на компромиссе с Российской Федерацией. И долго ждать не придется, уверен Зеленский, давить на украинские власти начнут сразу, приводится текст в публикации. Украинский лидер также предположил, что поражение в Артемовске способно подорвать боевой дух ВСУ.

Ранее президент Украины заявил, что пока ВСУ не могут начать контрнаступление из-за значительного недостатка вооружений. Он отметил, что Киев не может ждать промедления с оснащением Украины оружием и спецтехники и надеется на скорейшую помощь со стороны западных стран.