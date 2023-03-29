Прямой эфир

Президент Зеленский рассказал, что будет в случае поражения в Артёмовске

29 марта 2023 08:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Украинский президент Зеленский заявил, что если Киев потерпит поражение в Артемовске, Украину будут толкать к компромиссу с РФ.

Давление будет как со стороны мирового сообщества, так и внутри страны, цитирует его РИА Новости со ссылкой на Associated Press. Будут настаивать на компромиссе с Российской Федерацией. И долго ждать не придется, уверен Зеленский, давить на украинские власти начнут сразу, приводится текст в публикации. Украинский лидер также предположил, что поражение в Артемовске способно подорвать боевой дух ВСУ.

Ранее президент Украины заявил, что пока ВСУ не могут начать контрнаступление из-за значительного недостатка вооружений. Он отметил, что Киев не может ждать промедления с оснащением Украины оружием и спецтехники и надеется на скорейшую помощь со стороны западных стран.

Зеленский заявил, что готов встретиться с Си Цзиньпином в Киеве

# Международная политика # Владимир Зеленский

Другие новости рубрики

Все новости
В США затонула баржа с токсичным грузом
29 марта 2023 07:53

В США затонула баржа с токсичным грузом

Вооружённые силы РФ в зоне СВО получили сотни новейших танков
29 марта 2023 07:17

Вооружённые силы РФ в зоне СВО получили сотни новейших танков

Повреждённый «Союз МС-22» приземлился в Казахстане. Спуск прошёл в штатном режиме
29 марта 2023 07:06

Повреждённый «Союз МС-22» приземлился в Казахстане. Спуск прошёл в штатном режиме