В США затонула баржа с токсичным грузом

Новости США. В США очередное ЧП, которое может привести к экологической катастрофе. На плотине в городе Луисвилл штата Кентукки частично затонула баржа, перевозившая около полутора тонн токсичного вещества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы не допустить попадания метанола в местную реку, экстренно перекрыли все шлюзовые камеры. На месте работают специалисты инженерного корпуса американской армии. Это уже не первый инцидент с химикатами, который произошел за последнее время в США. В начале февраля там сошел с рельсов грузовой поезд, перевозивший опасные вещества. Власти эвакуировали половину ближайшего города.