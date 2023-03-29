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В США затонула баржа с токсичным грузом

29 марта 2023 07:53
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Новости США. В США очередное ЧП, которое может привести к экологической катастрофе. На плотине в городе Луисвилл штата Кентукки частично затонула баржа, перевозившая около полутора тонн токсичного вещества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США затонула баржа с токсичным грузом-1

Чтобы не допустить попадания метанола в местную реку, экстренно перекрыли все шлюзовые камеры. На месте работают специалисты инженерного корпуса американской армии. Это уже не первый инцидент с химикатами, который произошел за последнее время в США. В начале февраля там сошел с рельсов грузовой поезд, перевозивший опасные вещества. Власти эвакуировали половину ближайшего города.

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# ЧП # Новости США # Фотофакт

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