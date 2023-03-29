Вооружённые силы РФ в зоне СВО получили сотни новейших танков

Несколько сотен единиц современной танковой техники получили российские военные, которые находятся в зоне специальной военной операции, пишет РИА Новости.

Сообщается, что в основном это боевые машины Т-90М «Прорыв», а также сверхмодернизированные Т-72Б3М. Отмечается, что новые танки, поступившие в распоряжение ВС РФ, по своему функционалу не уступают зарубежным современным боевым машинам. А некоторые модели, такие как Т-90М и Т-72Б3М, по характеристикам превосходят танки, которые государства НАТО планируют передать Киеву.