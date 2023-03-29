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Зеленский заявил, что готов встретиться с Си Цзиньпином в Киеве

29 марта 2023 06:20
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Украинский президент Зеленский готов вести переговоры с председателем КНР в Украине и уже отправил приглашение.

Зеленский заявил, что готов встретиться с Си Цзиньпином в Киеве-1

Готовы видеть его в Украине, сказал Зеленский, пишет ТАСС. Он обозначил, что желает разговаривать с Си Цзиньпином, обратив внимание, что более года они не контактировали. Ранее советник офиса Зеленского Подоляк сообщал, что переговоры лидеров Украины и КНР состоятся, но наблюдаются организационные сложности. Он заявил, что промедление по части контактов Зеленского и Си Цзиньпина вызвано именно с китайской стороны. В Министерстве КНР сообщили, что поддерживают контакты со всеми сторонами украинского конфликта.

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# Международная политика # Владимир Зеленский # Си Цзиньпин

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