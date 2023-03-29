Повреждённый «Союз МС-22» приземлился в Казахстане. Спуск прошёл в штатном режиме

Поврежденный «Союз МС-22» приземлился в Казахстане. Его отстыковка от модуля и спуск на Землю прошли в штатном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Корабль вернулся без экипажа, но доставил с МКС более 200 килограммов груза. В частности это оборудование станции, а также результаты научных экспериментов.