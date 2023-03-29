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Повреждённый «Союз МС-22» приземлился в Казахстане. Спуск прошёл в штатном режиме

29 марта 2023 07:06
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Поврежденный «Союз МС-22» приземлился в Казахстане. Его отстыковка от модуля и спуск на Землю прошли в штатном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Повреждённый «Союз МС-22» приземлился в Казахстане. Спуск прошёл в штатном режиме-1

Корабль вернулся без экипажа, но доставил с МКС более 200 килограммов груза. В частности это оборудование станции, а также результаты научных экспериментов.

Повреждённый «Союз МС-22» приземлился в Казахстане. Спуск прошёл в штатном режиме-4

В декабре на «Союзе» произошла разгерметизация системы охлаждения. После чего было принято решение спустить поврежденный аппарат в беспилотном режиме. Миссия космонавтов на МКС продлена. Они вернутся домой на новом 23-м «Союзе» осенью.

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# Космос # Фотофакт

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