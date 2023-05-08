В Германии взорвали старый мост, на месте которого планируется строить новый

Новости Германии. Взрыв, который разлетелся по всем мировым СМИ. Вот так в Германии избавились от отслужившего свое моста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из произошедшего устроили настоящее шоу. На безопасном расстоянии собрались толпы зевак, которые наблюдали за сносом конструкции, длина которой составляла 453 метра. Для того чтобы избавиться от моста, на месте которого построят новый, потребовалось 150 килограммов взрывчатки. Предыдущий прослужил с конца 1960-х годов.