Глава управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что киевские власти будут и дальше совершать атаки на россиян в разных странах, сообщает РИА Новости со ссылкой на Yahoo News.

Таким был его комментарий на слова журналиста, отметившего, что американская разведка называет киевские власти виновными в теракте, в результате которого умерла дочка российского философа и писателя Александра Дугина Дарья.

Буданов сказал, что спецслужбы Украины будут уничтожать русских в любой части мира до тех пор, пока Украина полностью не победит.

Политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года в автомобиле, взорванном на Можайском шоссе в Одинцовском районе Московской области. Сотрудники ФСБ сделали заявление, что за убийством стоят сотрудники украинских спецслужб, а исполнителем является украинка по имени Наталья Вовк.