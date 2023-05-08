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Глава ГУР Украины Буданов заявил, что Киев будет убивать русских в любой точке мира

08 мая 2023 08:45
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Глава управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что киевские власти будут и дальше совершать атаки на россиян в разных странах, сообщает РИА Новости со ссылкой на Yahoo News.

Таким был его комментарий на слова журналиста, отметившего, что американская разведка называет киевские власти виновными в теракте, в результате которого умерла дочка российского философа и писателя Александра Дугина Дарья.

Буданов сказал, что спецслужбы Украины будут уничтожать русских в любой части мира до тех пор, пока Украина полностью не победит.

Политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года в автомобиле, взорванном на Можайском шоссе в Одинцовском районе Московской области. Сотрудники ФСБ сделали заявление, что за убийством стоят сотрудники украинских спецслужб, а исполнителем является украинка по имени Наталья Вовк.

# Международная политика # Кирилл Буданов # Дарья Дугина # Александр Дугин

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