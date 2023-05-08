«Я не делаю гравировку на заводах». Немецкий художник вписывает имена жертв нацистов в историю

Немецкий художник навеки вписывает имена жертв нацистов в историю. Мужчина изготавливает латунные таблички с данными о погибших во время Второй мировой и устанавливает их перед домами, где раньше жили эти люди. Проект получил название «Камни преткновения», и в 2023 году художник планирует заложить уже 100-тысячную табличку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Увидеть их можно во многих странах. В том числе в Германии, Франции, Польше, Чехии, Венгрии, России и Украине. Однако всемирное признание пришло не сразу. Даже в Германии долгое время художник устанавливал камни без разрешения властей. И лишь спустя три долгих года при поддержке жителей ФРГ проект был утвержден на государственном уровне. По мнению художника, память о человеке стирается, когда забывается его имя. Не допустить этого пытается энтузиаст.

Гюнтер Демниг, художник проекта «Камни преткновения»:

Меня всегда спрашивают, почему я не делаю гравировку на заводах, и я отвечаю: Освенцим был фабрикой убийств, и поэтому для меня важно делать надписи на этих табличках вручную. Чтобы каждый камень был индивидуальным для каждого человека.