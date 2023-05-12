Прямой эфир

На сайте Зеленского появилась петиция с требованием вернуть празднование 9 Мая

12 мая 2023 06:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Петиция с требованием вернуть празднование Дня Победы в Украине и отменить вместо него День Европы появилась на сайте украинского президента Владимира Зеленского в четверг, 11 мая. Такую информацию приводит РИА Новости. 

В обращении говорится, что старшее поколение во время ВОВ воевало не за Российскую Федерацию, а за Украину, которая входила в состав СССР. А потому отменять праздник 9 Мая нет никакого смысла.  

Петиция уже набрала необходимое для рассмотрения количество голосов. Как ранее сообщалось, украинский президент Зеленский в понедельник, 8 мая, подал в парламент законопроект, согласно которому в Украине 8 мая должен появиться День памяти и победы над нацизмом. В этот же день он подписал указ, согласно которому 9 мая в стране стало Днем Европы. 

# Международная политика # Владими Зеленский

Другие новости рубрики

Все новости
Зеленскому запретили выступать с речью в финале Евровидения
12 мая 2023 06:19

Зеленскому запретили выступать с речью в финале Евровидения

Швейцарскую деревню эвакуируют из-за риска камнепада
12 мая 2023 06:18

Швейцарскую деревню эвакуируют из-за риска камнепада

В ФРГ спасатели и полицейские пострадали при взрыве квартиры
12 мая 2023 06:16

В ФРГ спасатели и полицейские пострадали при взрыве квартиры