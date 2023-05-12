На сайте Зеленского появилась петиция с требованием вернуть празднование 9 Мая

Петиция с требованием вернуть празднование Дня Победы в Украине и отменить вместо него День Европы появилась на сайте украинского президента Владимира Зеленского в четверг, 11 мая. Такую информацию приводит РИА Новости.

В обращении говорится, что старшее поколение во время ВОВ воевало не за Российскую Федерацию, а за Украину, которая входила в состав СССР. А потому отменять праздник 9 Мая нет никакого смысла.

Петиция уже набрала необходимое для рассмотрения количество голосов. Как ранее сообщалось, украинский президент Зеленский в понедельник, 8 мая, подал в парламент законопроект, согласно которому в Украине 8 мая должен появиться День памяти и победы над нацизмом. В этот же день он подписал указ, согласно которому 9 мая в стране стало Днем Европы.