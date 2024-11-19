Президент Грузии отказалась признавать результаты парламентских выборов

Западные силы не оставляют попыток раскачать ситуацию в Грузии. После победы на парламентских выборах партии «Грузинская мечта» практически ежедневно оппозиция выводит на улицы своих сторонников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парадоксально, но поддержать решение народа отказалась президент республики. Зурабишвили заявила, что 19 ноября намерена подать иск в Конституционный Cуд из-за якобы массовых нарушений тайны голосования.

Несмотря на то, что ранее прокуратура проводила ряд проверок на участках, а Центризбирком и суд одобрили итоги выборов, глава государства все еще не может принять поражение европейских сил. Зурабишвили, полномочия которой истекают на днях, ранее призвала Запад оказать давление на правящую партию, а участников протестов не прекращать акции.