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В польском автопроме менее чем за год сократили 7 тысяч сотрудников

18 ноября 2024 16:58
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Параллельным безнадежным курсом с аграрным сектором двигается и пресловутый европейский автопром. Варшавские власти, одни из самых ярых сторонников милитаризации стран НАТО, довели местное производство до бедственного положения. Теперь на фоне огромных вливаний в армию волна увольнений захлестнула машиностроительную отрасль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В польском автопроме менее чем за год сократили 7 тысяч сотрудников-2

По данным статуправления страны, количество работников менее чем за год сократилось на 7 тысяч человек. Только в первом квартале были закрыты несколько компаний по производству автобусов во Вроцлаве и Слупске.

Основными причинами кризиса автомобильной промышленности эксперты называют снижение спроса, а также увеличение затрат на производство и их нерентабельность. К тому же происходящее в Польше напрямую связано с тяжелым положением всей европейской промышленности, которая сегодня находится в самом глубоком кризисе за последние несколько десятков лет.

# Польша # Кризис в ЕС

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