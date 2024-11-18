Параллельным безнадежным курсом с аграрным сектором двигается и пресловутый европейский автопром. Варшавские власти, одни из самых ярых сторонников милитаризации стран НАТО, довели местное производство до бедственного положения. Теперь на фоне огромных вливаний в армию волна увольнений захлестнула машиностроительную отрасль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным статуправления страны, количество работников менее чем за год сократилось на 7 тысяч человек. Только в первом квартале были закрыты несколько компаний по производству автобусов во Вроцлаве и Слупске.

Основными причинами кризиса автомобильной промышленности эксперты называют снижение спроса, а также увеличение затрат на производство и их нерентабельность. К тому же происходящее в Польше напрямую связано с тяжелым положением всей европейской промышленности, которая сегодня находится в самом глубоком кризисе за последние несколько десятков лет.