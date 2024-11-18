В то время как западные политики озадачены делами киевского режима, их собственные граждане вынуждены бороться за свои права. Ради сохранения хозяйств французские фермеры по всей стране вновь вышли на протесты, выступая против заключения Брюсселем договора о свободной торговле со странами Южной Америки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аграрии недалеко от Парижа заблокировали тракторами автострады, ведущие к столице. По мнению представителей профсоюзов, новое соглашение может привести не только к массовому банкротству фермеров по всей Европе, но и к окончательной гибели сельского хозяйства, так как ставит внутренний и внешний рынок в неравные условия. Как утверждают манифестанты, поступления дешевой продукции из Латинской Америки вытеснит с полок отечественные товары, заполонив магазины изделиями, которые, ко всему прочему, не соответствуют жестким стандартам ЕС.

Давид Лаванан, фермер (Франция):

Возобновление демонстраций разочаровывает нас, потому что в январе и феврале мы уже показали свой голос всему миру. Нас услышали, нам дали обещания, но ничего не было сделано, и сегодня мы здесь, чтобы снова мобилизоваться, почти с теми же требованиями.

Похожие выступления уже прошли в Брюсселе, сотни сельхозработников вышли на улицы бельгийской столицы, чтобы показать безысходность своего положения. И, видимо, протестные настроения вновь прокатятся волной по всей Европе. Так, правительство Великобритании разрабатывает планы по борьбе с нехваткой продовольствия, поскольку фермеры угрожают забастовкой. Во вторник ожидается большой марш аграриев в Лондоне из-за того, что новое правительство решило поднять налоги. В случае если фермеры остановят свои производства, велика вероятность, что полки магазинов опустеют, а среди покупателей начнется паника.