Зачем Байден разрешил Украине бить вглубь России и какие будут последствия? Мнение эксперта

Решение Байдена об использовании дальнобойных ракет Киевом для нанесения ударов по территории России вызвало шквал критики и возмущение мирового сообщества. В экспертных кругах заявляют о недальновидности таких шагов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Против идеи Белого дома выступили, в том числе союзники США по НАТО. Ряд европейских чиновников призвали Вашингтон к благоразумию, назвав решение президента США самоубийством.
В самих Соединенных Штатах заявили, что, покидая пост, Джо Байден решил развязать третью мировую войну. Во Франции призвали положить конец этому безумию. С таким заявлением выступил лидер партии «Патриоты». Он предложил странам Запада навсегда отказаться от НАТО.
В Европе опасаются, что использование дальнобойного оружия может быть расценено как фактическое вступление государств альянса в военный конфликт и приведет к ответной реакции со стороны России. Глава МИД Венгрии оценил скандальное решение США как нападение на новую реальность, которое не только антидемократично, но и крайне опасно. В Варшаве Байдена и вовсе назвали ответственным за развязывание ядерной войны.
Возможное развитие ситуации обсудим с программным директором Академии политических наук России Александром Степановым.
Сергей Прохоров, СТВ:
Итак, Соединенные Штаты разрешили киевскому режиму наносить удары дальнобойными ракетами по территории России. Насколько реален этот сценарий? Что хочет этим сказать уходящая администрация Байдена?
Александр Степанов, программный директор Академии политических наук (Россия):
Мы стали свидетелями неких газетных ультиматумов и медийной дипломатии, когда подобные решения озвучиваются в открытом пространстве для широкой аудитории без подкрепления официальными заявлениями должностными лицами. Это указывает, что это элемент гибридной борьбы, информационно-психологическая операция, проброс определенного нарратива, чтобы, возможно, прощупать реакцию. Если говорить о реальном военно-техническом аспекте, то в целом, конечно, такой сюжет возможен, его рассматривают в качестве возможного сценария на нарастание дополнительной эскалации на восточноевропейском направлении. И те ультраглобалисты, ястребы из уходящей администрации Байдена, в частности отдельные представители генералитета в Пентагоне, они выдерживали линию на поставку этих дальнобойных систем не просто так. Для того, чтобы сформировать дополнительные угрозы национальному суверенитету, национальной безопасности Российской Федерации и Республики Беларусь.
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