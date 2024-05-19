Президент Грузии наложила вето на закон об иноагентах – у парламента не осталось шансов? Мнение политолога
Под маркой борьбы за демократию Запад продолжает вмешиваться в дела суверенных стран. На неделе мы наблюдали очередную попытку в Грузии. Где парламент принял скандальный закон об иноагентах, что вызвало протесты, столкновения с силовиками. Доходило и до драк в парламенте, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
Но это дело грузинское. А вот что возмутило по-настоящему, так это совсем недипломатическое поведение министров иностранных дел Эстонии, Литвы и Исландии, которые выступили в поддержку протестующих. Вообще, непонятно, каким ветром именно эту компанию занесло в Грузию. Вроде, они от Тбилиси на максимальном расстоянии. Наверное, просто смелых в ЕС больше не осталось. Или отправили кого не жалко.
Остальные посчитали более уместным остаться на своих местах. Известно где – в Брюсселе и Вашингтоне. И уже оттуда информационно бомбить Грузию.
Карин Жан-Пьер, представитель Белого дома:
США обеспокоены тем, что парламент Грузии принял закон об иноагентах «в кремлевском стиле», он противоречит демократическим ценностям.
Белый дом заявил, что закон об иноагентах противоречит их демократическим ценностям. А что по этому поводу думают грузины – ну, это в Вашингтоне никого не волнует. Ну и, естественно, пригрозили, что пересмотрят отношение к Грузии.
Петер Стано, официальный представитель ЕС:
Страны – члены ЕС совершенно ясно понимают, что если этот закон будет принят, то это станет серьезным препятствием для Грузии в ее европейской перспективе.
Такой же позиции придерживаются и в Брюсселе. Одним словом, боятся, что потеряют легальные инструменты, через которые удобно управлять и продвигать свои идеи и ценности. При этом особо не запачкаться.
В законе об иноагентах, по сути, нет ничего страшного. Государство хочет взять под контроль некоммерческие организации, понять, кто их финансирует, и направлять эти и другие потоки в нужное русло. В том, что в НКО ничего хорошего, доброго и светлого нет, белорусы убедились на собственном опыте. Дошли до этого и грузины. Но в их случае не все так просто. Президент страны Саломе Зурабишвили, уроженка Франции, на минуточку, была послом этой страны в Грузии, уже наложила вето на закон.
Но значит ли это, что у парламента не осталось шансов? Ситуацию прокомментировал аналитик Андрей Лазуткин.
Андрей Лазуткин, политолог:
Президент Грузии – это гражданка Франции. Она начинала работать в команде Саакашвили, человек, который ненавидит Россию. И, конечно, она выступает против данного законопроекта. Но почему он принимается? В октябре Грузию ожидают выборы всеобщие. И результат выборов будет сильно зависеть от того, как будут маркироваться те политсилы, которые на них пойдут. Для этого правящая партия принимает законопроект. Что будет дальше, после наложения вето? Законопроект вернется обратно в парламент. Там его примут еще раз в таком виде, в котором передавали Зурабишвили. Дальше, если она его не подпишет, он снова вернется обратно. И его уже будет принимать председатель парламента. Где-то месяц надо продержаться правящей партии. И тогда будет вето преодолено. За этот месяц Грузия, скорее всего, переживет еще одну волну беспорядков. А само противостояние президента и парламента будет продолжаться. Я думаю, до выборов мы увидим максимально острую политическую картину.