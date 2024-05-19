Президент Грузии наложила вето на закон об иноагентах – у парламента не осталось шансов? Мнение политолога

Под маркой борьбы за демократию Запад продолжает вмешиваться в дела суверенных стран. На неделе мы наблюдали очередную попытку в Грузии. Где парламент принял скандальный закон об иноагентах, что вызвало протесты, столкновения с силовиками. Доходило и до драк в парламенте, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Но это дело грузинское. А вот что возмутило по-настоящему, так это совсем недипломатическое поведение министров иностранных дел Эстонии, Литвы и Исландии, которые выступили в поддержку протестующих. Вообще, непонятно, каким ветром именно эту компанию занесло в Грузию. Вроде, они от Тбилиси на максимальном расстоянии. Наверное, просто смелых в ЕС больше не осталось. Или отправили кого не жалко.

Остальные посчитали более уместным остаться на своих местах. Известно где – в Брюсселе и Вашингтоне. И уже оттуда информационно бомбить Грузию. Карин Жан-Пьер, представитель Белого дома:

США обеспокоены тем, что парламент Грузии принял закон об иноагентах «в кремлевском стиле», он противоречит демократическим ценностям.

Белый дом заявил, что закон об иноагентах противоречит их демократическим ценностям. А что по этому поводу думают грузины – ну, это в Вашингтоне никого не волнует. Ну и, естественно, пригрозили, что пересмотрят отношение к Грузии. Петер Стано, официальный представитель ЕС:

Страны – члены ЕС совершенно ясно понимают, что если этот закон будет принят, то это станет серьезным препятствием для Грузии в ее европейской перспективе. Такой же позиции придерживаются и в Брюсселе. Одним словом, боятся, что потеряют легальные инструменты, через которые удобно управлять и продвигать свои идеи и ценности. При этом особо не запачкаться.

В законе об иноагентах, по сути, нет ничего страшного. Государство хочет взять под контроль некоммерческие организации, понять, кто их финансирует, и направлять эти и другие потоки в нужное русло. В том, что в НКО ничего хорошего, доброго и светлого нет, белорусы убедились на собственном опыте. Дошли до этого и грузины. Но в их случае не все так просто. Президент страны Саломе Зурабишвили, уроженка Франции, на минуточку, была послом этой страны в Грузии, уже наложила вето на закон. Но значит ли это, что у парламента не осталось шансов? Ситуацию прокомментировал аналитик Андрей Лазуткин.