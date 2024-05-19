Вашингтон или Украина? Аналитики выясняют, кто стоит за нападением на Фицо
Перспективы мирового переустройства США не устраивают. Штаты на многое готовы пойти, чтобы сохранить тот уклад, где только они находятся у руля планеты. А все остальные – за бортом истории. В эту линию вписываются и трагические события, которые недавно произошли в Словакии.
В городе Гандлова было совершено покушение на премьер-министра Роберта Фицо, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Он получил огнестрельные ранения в грудь, живот и плечо. Перенес несколько операций. Сегодня, 19 мая, стало известно, что угроза жизни миновала, но, как отметил вице-премьер, ситуация все еще серьезная. Состояние Фицо пока не позволяет транспортировать его в Братиславу. Тем временем суд отправил под стражу стрелявшего в премьера.
Юраю Чинтуле 71 год. Он писатель, опубликовал пять книг. Ранее признал свою вину. Ему грозит от 25 лет до пожизненного заключения. В МВД сообщили, что Чинтула не входил в какую-либо радикальную политическую группу и был «одиноким волком». Стрелок признался, что совершил покушение, потому что не согласен с политикой правительства, в том числе по вопросу военной помощи Украине, против которой выступает Фицо.
Напомним, в конце 2023 года словацкий премьер заявлял, что его страна больше не будет отправлять оружие украинским боевикам. Позже правительство заблокировало транш на 40 миллионов евро.
Пока правоохранители выясняют истинные мотивы стрелка, появляются самые разные точки зрения на то, что произошло в Словакии. Говорят, что нападавший был психически нездоровым, но к этой версии склоняются немногие. Скорее всего, с медицинский точки зрения к нему вопросов не было. А вот в то, что западная пропаганда промыла ему мозги, у этой версии гораздо больше приверженцев. Перегибы, язык ненависти, разжигание межнациональной розни – все это легло на неокрепшую психику словацкого писателя и в итоге привело к трагедии.
Звучат мнения, что за нападением прямо или косвенно стоит Брюссель и Вашингтон. Им было крайне невыгодно, когда Словакия выступала против поставок Украине. Более того, Фицо хотел блокировать вступление Киева в НАТО. Некоторые аналитики не исключают, что за этим стоят непосредственно украинские власти. Но в любом случае на Банковой ничего не предпринимают без одобрения Белого дома.
Сейчас в воздухе повис и другой вопрос: а кто станет следующим? После покушения на Фицо угрозы последовали в адрес премьера Венгрии и Сербии. Они также занимают антиукраинские позиции и выступают за нормализацию отношений с Москвой.
В любом случае то, что произошло в Словакии, – настоящий удар по западно-европейской демократии, от которой действительно осталось уже одно название. И то, наверное, если так пойдет и дальше, будет надолго исключено из лексикона европейцев.