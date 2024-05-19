Перспективы мирового переустройства США не устраивают. Штаты на многое готовы пойти, чтобы сохранить тот уклад, где только они находятся у руля планеты. А все остальные – за бортом истории. В эту линию вписываются и трагические события, которые недавно произошли в Словакии.

В городе Гандлова было совершено покушение на премьер-министра Роберта Фицо, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Он получил огнестрельные ранения в грудь, живот и плечо. Перенес несколько операций. Сегодня, 19 мая, стало известно, что угроза жизни миновала, но, как отметил вице-премьер, ситуация все еще серьезная. Состояние Фицо пока не позволяет транспортировать его в Братиславу. Тем временем суд отправил под стражу стрелявшего в премьера.

Юраю Чинтуле 71 год. Он писатель, опубликовал пять книг. Ранее признал свою вину. Ему грозит от 25 лет до пожизненного заключения. В МВД сообщили, что Чинтула не входил в какую-либо радикальную политическую группу и был «одиноким волком». Стрелок признался, что совершил покушение, потому что не согласен с политикой правительства, в том числе по вопросу военной помощи Украине, против которой выступает Фицо.

Напомним, в конце 2023 года словацкий премьер заявлял, что его страна больше не будет отправлять оружие украинским боевикам. Позже правительство заблокировало транш на 40 миллионов евро.