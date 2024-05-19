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Вертолёт президента Ирана совершил жёсткую посадку недалеко от границы с Азербайджаном

19 мая 2024 16:53
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Сегодня, 19 мая, погода сыграла злую штуку с вертолетом президента Ирана. Из-за тумана недалеко от ирано-азербайджанской границы борт Раиси совершил жесткую посадку. В сети появились кадры спасательной операции, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Вертолёт президента Ирана совершил жёсткую посадку недалеко от границы с Азербайджаном-1

Пока подробностей немного. Из-за сложных погодных условий вертолеты не могут вести поиски. В операции участвуют не менее 40 спасательных бригад. О состоянии Раиси и тех, кто находился на борту, ничего не известно. Приходит крайне противоречивая информация. По данным газеты Аль-Джазира, армии и полиции Ирана поручено использовать свои возможности для поиска вертолета президента. Ильхам Алиев, с которым Раиси проводил переговоры накануне аварии, заявил, что Азербайджан готов оказать всяческую поддержку Ирану в связи с инцидентом.

# Авария

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