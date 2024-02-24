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Молдова не получит денег от ЕС на поддержку сельского хозяйства

24 февраля 2024 07:37
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Евросоюз не намерен выделять дополнительное финансирование для сельского хозяйства Молдовы. Такое заявление сделал представитель Еврокомиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молдова не получит денег от ЕС на поддержку сельского хозяйства-1

На фоне протестов фермеров власти пытаются хоть где-то отыскать средства для них, ведь собственных уже не осталось. Напомним, дефицит бюджета Молдовы составил около миллиарда долларов. Министр сельского хозяйства несколько раз ездил на консультации в Брюссель для решения этого вопроса и выделения средств из европейских фондов, но не получал никакого ответа. В преддверии президентских выборов этой осенью популярность нынешнего правительства стремительно падает. По данным соцопросов, рейтинг президента Майи Санду опустился ниже 40 %.

# Кризис в ЕС # Майя Санду

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