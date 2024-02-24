Молдова не получит денег от ЕС на поддержку сельского хозяйства

На фоне протестов фермеров власти пытаются хоть где-то отыскать средства для них, ведь собственных уже не осталось. Напомним, дефицит бюджета Молдовы составил около миллиарда долларов. Министр сельского хозяйства несколько раз ездил на консультации в Брюссель для решения этого вопроса и выделения средств из европейских фондов, но не получал никакого ответа. В преддверии президентских выборов этой осенью популярность нынешнего правительства стремительно падает. По данным соцопросов, рейтинг президента Майи Санду опустился ниже 40 %.