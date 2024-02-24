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Небензя озвучил условия сохранения украинской государственности

24 февраля 2024 10:24
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Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что сохранение Украины как государства возможно только в том случае, если она будет мирной страной с нейтральным статусом, передает РИА Новости.

«Это должна быть мирная, нейтральная Украина, в которой нет дискриминации и русофобии, от которой не должно исходить угрозы для России. В ней не должны становится национальными героями нацистские преступники. Это наши цели в СВО», – подчеркнул дипломат.

Также Небензя призвал западных политиков к здравому смыслу относительно их попыток максимально затянуть противостояние в Украине, и указал на то, что в случае не урегулирования этого конфликта путем мирного диалога с учетом положения дел на фронте, то Россия в любом случае достигнет поставленных целей СВО. А «формула мира», которую продвигает Владимир Зеленский, – фальшивка.

# Международная политика # Василий Небензя

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