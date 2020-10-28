Предвыборный портал Дональда Трампа взломали хакеры

Новости США. Хакеры совершили нападение на предвыборный сайт Дональда Трампа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Злоумышленников, которые вывели из строя портал, сейчас разыскивают правоохранители.
Новости США. Хакеры совершили нападение на предвыборный сайт Дональда Трампа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Злоумышленников, которые вывели из строя портал, сейчас разыскивают правоохранители.
По предварительным данным, никакая конфиденциальная информация в руки кибермошенников не попала, поскольку она на сайте не хранится.
Дональд Трамп или Джо Байден. За кого проголосует Америка?
В США сейчас идет активная предвыборная гонка кандидатов в президенты. За пост главы государства борются республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден.
До основного дня голосования осталась всего неделя. К слову, более 70 миллионов американцев уже сделали свой выбор. Таким образом, число граждан, проголосовавших досрочно, превысило половину от общего количества избирателей, участвовавших во всеобщих выборах 2016 года.
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