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Предвыборный портал Дональда Трампа взломали хакеры

28 октября 2020 18:57
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Новости США. Хакеры совершили нападение на предвыборный сайт Дональда Трампа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Злоумышленников, которые вывели из строя портал, сейчас разыскивают правоохранители.

Предвыборный портал Дональда Трампа взломали хакеры-1

По предварительным данным, никакая конфиденциальная информация в руки кибермошенников не попала, поскольку она на сайте не хранится.

Дональд Трамп или Джо Байден. За кого проголосует Америка?

В США сейчас идет активная предвыборная гонка кандидатов в президенты. За пост главы государства борются республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден.

Предвыборный портал Дональда Трампа взломали хакеры-4

До основного дня голосования осталась всего неделя. К слову, более 70 миллионов американцев уже сделали свой выбор. Таким образом, число граждан, проголосовавших досрочно, превысило половину от общего количества избирателей, участвовавших во всеобщих выборах 2016 года.

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# Выборы в США # Дональд Трамп # Джозеф Байден # Фотофакт

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