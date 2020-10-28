Предвыборный портал Дональда Трампа взломали хакеры

Злоумышленников, которые вывели из строя портал, сейчас разыскивают правоохранители.

Новости США. Хакеры совершили нападение на предвыборный сайт Дональда Трампа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным, никакая конфиденциальная информация в руки кибермошенников не попала, поскольку она на сайте не хранится.

Дональд Трамп или Джо Байден. За кого проголосует Америка?

В США сейчас идет активная предвыборная гонка кандидатов в президенты. За пост главы государства борются республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден.