Александр Ивановский о политической ситуации в США: «В этом смысле нам, конечно, ближе Трамп»

Сейчас на счету Белого дома нет ни маленьких победоносных войн в нефтяных регионах мира, ни ярких дипломатических побед. Зато есть COVID, есть волнения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Ивановский, политолог:

Технологии «цветных революций» в первую очередь разрабатывались в США. Сейчас, как и колониальные войны, это бумерангом вернулось к ним. И то, что мы наблюдаем, я оцениваю как борьбу сторонников глобального даже не управления, а хаоса, группы. Это Рокфеллер и вот эта вот группа, клинтониты, и как борьбу государственников Трампа.

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В этом смысле нам, конечно, ближе Трамп, потому что мы действительно понимаем, что национальное государство осуществляет локальную оптимизацию в глобальной системе жизни общества, сообществе, учет его интересов.