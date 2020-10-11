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Александр Ивановский о политической ситуации в США: «В этом смысле нам, конечно, ближе Трамп»

11 октября 2020 17:18
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Сейчас на счету Белого дома нет ни маленьких победоносных войн в нефтяных регионах мира, ни ярких дипломатических побед. Зато есть COVID, есть волнения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Ивановский о политической ситуации в США: «В этом смысле нам, конечно, ближе Трамп»-1

Александр Ивановский, политолог:
Технологии «цветных революций» в первую очередь разрабатывались в США. Сейчас, как и колониальные войны, это бумерангом вернулось к ним. И то, что мы наблюдаем, я оцениваю как борьбу сторонников глобального даже не управления, а хаоса, группы. Это Рокфеллер и вот эта вот группа, клинтониты, и как борьбу государственников Трампа. 

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В этом смысле нам, конечно, ближе Трамп, потому что мы действительно понимаем, что национальное государство осуществляет локальную оптимизацию в глобальной системе жизни общества, сообществе, учет его интересов.

# Выборы в США # Александр Ивановский # Дональд Трамп # Джо Байден # Евгений Пустовой # Фотофакт

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