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Представитель Сводной казачьей бригады «Дон»: я борюсь за право быть русским киевлянином, говорить на своём языке

25 мая 2023 19:19
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим выступление Александра Лукашенко в рамках Евразийского экономического форума в Москве, а также нынешнюю ситуацию СВО. В гостях общественный деятель Сергей Лущ и официальный представитель Сводной казачьей бригады «Дон» Алексей Селиванов.  

Григорий Азаренок, СТВ:
Сейчас, когда западный мир якобы предлагает свободу, демократию, а это мы у Гоголя читали, почему правда на этой стороне, как вы считаете?  

Представитель Сводной казачьей бригады «Дон»: я борюсь за право быть русским киевлянином, говорить на своём языке-1

Алексей Селиванов, официальный представитель Сводной казачьей бригады «Дон»:
Для нас, казаков, очевидно, что то, что предлагает Запад, нет никакой свободы. Сколько случаев, когда медсестрам в Британии запрещают носить на себе кресты. Когда родителям в Германии запрещают забирать своих детей с уроков сексуального просвещения, где навязывают эти все гендеры. Это ведь тоталитарная повестка. Это диктатура меньшинств-извращенцев, когда здоровых людей заставляют покоряться извращенцам. Помните, как в США заставляли людей, которые никогда в жизни никакими рабами не владели, заставляли экстремистов целовать ноги чернокожим. Это все не проявление свободы, это не свобода, а свобода у нас. Если хочешь дружить с кем-то, ты дружишь, не хочешь – не дружишь, никто тебе ничего не навязывает. К тебе не приходят переодетые в баб мужики в школу и не говорят, что так и надо. Свободы намного больше у нас, казаки это прекрасно понимают. Наши страны, русский мир, Россия, Беларусь – это необыкновенно свободные страны по сравнению с тем же самым Западом. История с Принцем Ройсом в Германии, когда люди просто высказывали свое мнение, не соглашались с повесткой брюссельского обкома, их бросили в тюрьму и пришили им создание государственного переворота. Мы намного свободнее, мы это прекрасно понимаем. Мы боремся, в том числе за свободу. Я как киевлянин борюсь за право быть русским киевлянином, за право говорить на своем языке. И то, что я сегодня не нахожусь в Киеве, а на расстоянии от него, тем не менее вектор все равно обозначен. Вектор на освобождение нашей исконной земли.  

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# Международная политика # Григорий Азарёнок # Алексей Селиванов # Фотофакт

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