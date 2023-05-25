Представитель Сводной казачьей бригады «Дон»: я борюсь за право быть русским киевлянином, говорить на своём языке

Алексей Селиванов, официальный представитель Сводной казачьей бригады «Дон»:

Для нас, казаков, очевидно, что то, что предлагает Запад, нет никакой свободы. Сколько случаев, когда медсестрам в Британии запрещают носить на себе кресты. Когда родителям в Германии запрещают забирать своих детей с уроков сексуального просвещения, где навязывают эти все гендеры. Это ведь тоталитарная повестка. Это диктатура меньшинств-извращенцев, когда здоровых людей заставляют покоряться извращенцам. Помните, как в США заставляли людей, которые никогда в жизни никакими рабами не владели, заставляли экстремистов целовать ноги чернокожим. Это все не проявление свободы, это не свобода, а свобода у нас. Если хочешь дружить с кем-то, ты дружишь, не хочешь – не дружишь, никто тебе ничего не навязывает. К тебе не приходят переодетые в баб мужики в школу и не говорят, что так и надо. Свободы намного больше у нас, казаки это прекрасно понимают. Наши страны, русский мир, Россия, Беларусь – это необыкновенно свободные страны по сравнению с тем же самым Западом. История с Принцем Ройсом в Германии, когда люди просто высказывали свое мнение, не соглашались с повесткой брюссельского обкома, их бросили в тюрьму и пришили им создание государственного переворота. Мы намного свободнее, мы это прекрасно понимаем. Мы боремся, в том числе за свободу. Я как киевлянин борюсь за право быть русским киевлянином, за право говорить на своем языке. И то, что я сегодня не нахожусь в Киеве, а на расстоянии от него, тем не менее вектор все равно обозначен. Вектор на освобождение нашей исконной земли.

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