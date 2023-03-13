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​Си Цзиньпин планирует провести онлайн-встречу с Зеленским

13 марта 2023 13:17
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Лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин планирует на будущей неделе провести переговоры с президентом Украины в формате онлайн. 

​Си Цзиньпин планирует провести онлайн-встречу с Зеленским-1

Сообщается, что перед переговорами с Зеленским председатель КНР встретится с Путиным в Москве. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal. Посетить Российскую Федерацию Си Цзиньпин также планирует на следующей неделе. Пресс-секретарь Путина не стал подтверждать или опровергать эту информацию. Песков заявил, что обязательно сообщит об этом, если будет двусторонняя готовность встретиться. 

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# Международная политика # Си Цзиньпин # Владимир Зеленский # Владимир Путин

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