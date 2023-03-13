​Си Цзиньпин планирует провести онлайн-встречу с Зеленским

Сообщается, что перед переговорами с Зеленским председатель КНР встретится с Путиным в Москве. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal. Посетить Российскую Федерацию Си Цзиньпин также планирует на следующей неделе. Пресс-секретарь Путина не стал подтверждать или опровергать эту информацию. Песков заявил, что обязательно сообщит об этом, если будет двусторонняя готовность встретиться.

Подписывайтесь на нас в Telegram!