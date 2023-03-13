В США вырос дефицит бюджета

Новости США. Дефицит бюджета США в феврале вырос на 21 %, превысив 262 миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как рассказали в Министерстве финансов, доходы снизились на 9,6 %, притом что расходы выросли более чем на 3,5 %. По данным ведомства, объем поступлений в бюджет неуклонно сокращается. Стоит отметить, что последний раз профицит американского бюджета был зафиксирован в далеком 2001 году.