Предложение недели. О чём будут говорить Путин и Зеленский, и причём здесь Беларусь

Новости мира. Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением сначала к украинскому народу (в ответ на инициативу журналистов провести российско-украинский телемост под названием «Надо поговорить»), а потом и к президенту России Владимиру Путину, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. «Надо поговорить? Надо». Зеленский предложил Путину провести переговоры в Минске

Реакция официального Минска не заставила себя ждать. Александр Лукашенко абсолютно поддерживает предложение провести переговоры. В каком формате? В таком, на который будут согласны все стороны и который позволит как можно скорее прийти к прекращению братоубийственного конфликта.

Ответ Владимира Путина прозвучал несколько дней спустя.

Владимир Путин, президент России:

Мы никогда не отказывались ни от oдного из предложенных форматов, в том числе от раcширения «нормандского формата». Но, во-первых, этот «нормандский формат» и встречи на высшем уровне должны быть хорошо пoдготовлены, это очевидная вещь. Во-вторых, более или менее о чем-то можнo будет говорить после окончательного формирования нoвого правительства Украины и проведения выбoров в парламент страны. В-третьих, я не знаю, как реагируют другие участники этого процесса.