Предложение недели. О чём будут говорить Путин и Зеленский, и причём здесь Беларусь
Новости мира. Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением сначала к украинскому народу (в ответ на инициативу журналистов провести российско-украинский телемост под названием «Надо поговорить»), а потом и к президенту России Владимиру Путину, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
«Надо поговорить? Надо». Зеленский предложил Путину провести переговоры в Минске
Реакция официального Минска не заставила себя ждать. Александр Лукашенко абсолютно поддерживает предложение провести переговоры. В каком формате? В таком, на который будут согласны все стороны и который позволит как можно скорее прийти к прекращению братоубийственного конфликта.
Ответ Владимира Путина прозвучал несколько дней спустя.
Владимир Путин, президент России:
Мы никогда не отказывались ни от oдного из предложенных форматов, в том числе от раcширения «нормандского формата». Но, во-первых, этот «нормандский формат» и встречи на высшем уровне должны быть хорошо пoдготовлены, это очевидная вещь. Во-вторых, более или менее о чем-то можнo будет говорить после окончательного формирования нoвого правительства Украины и проведения выбoров в парламент страны. В-третьих, я не знаю, как реагируют другие участники этого процесса.
Юлия Огнева:
Что в сухом остатке? Вспоминаются Ильф и Петров и их незабвенное: «Лед тронулся, господа присяжные заседатели». И куда он поплывёт, будет зависеть от всех вовлеченных в этот процесс. Но в одном можно быть точно уверенным: белорусская сторона и лично глава государства сделают все возможное, чтобы на украинской земле был мир. И мы точно знаем, что договориться можно. И нужно. Не так ли?