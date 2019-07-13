Полиция освободила парижский Пантеон от «чёрных жилетов»

Новости Франции. Сотни нелегальных мигрантов захватили парижский Пантеон. В течение нескольких часов протестующие находились в стенах исторической достопримечательности и требовали от властей предоставить им жилье и документы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за сложившейся ситуации из здания пришлось эвакуировать туристов. Стражи порядка пресекли акцию протеста. Однако на улице волнения продолжились. Во время столкновений с полицией были задержаны около 40 человек. Чтобы разогнать демонстрантов, правоохранители применили слезоточивый газ.