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Полиция освободила парижский Пантеон от «чёрных жилетов»

13 июля 2019 14:17
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Новости Франции. Сотни нелегальных мигрантов захватили парижский Пантеон. В течение нескольких часов протестующие находились в стенах исторической достопримечательности и требовали от властей предоставить им жилье и документы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полиция освободила парижский Пантеон от «чёрных жилетов»-1

Из-за сложившейся ситуации из здания пришлось эвакуировать туристов. Стражи порядка пресекли акцию протеста. Однако на улице волнения продолжились. Во время столкновений с полицией были задержаны около 40 человек. Чтобы разогнать демонстрантов, правоохранители применили слезоточивый газ.

Полиция освободила парижский Пантеон от «чёрных жилетов»-4

В данный момент так называемые «черные жилеты» все еще находятся в окрестностях Пантеона, грозя в любой момент повторить захват.

Полиция освободила парижский Пантеон от «чёрных жилетов»-7

# Акции протеста # Фотофакт

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