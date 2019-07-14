Автомобиль протаранил толпу людей в Лондоне: пострадали 7 человек

Новости Великобритании. ЧП произошло в районе Баттерси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. ЧП произошло в районе Баттерси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Группа людей выходила из гостиницы, когда в них на большой скорости врезалась машина. В результате происшествия пострадали 7 человек. Медики оказали им помощь на месте. Госпитализация потребовалась только одному пострадавшему.
Правоохранители задержали нескольких подозреваемых в покушении на убийство. По предварительным данным, инцидент с терроризмом не связан.