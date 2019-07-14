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Автомобиль протаранил толпу людей в Лондоне: пострадали 7 человек

14 июля 2019 12:22
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Новости Великобритании. ЧП произошло в районе Баттерси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автомобиль протаранил толпу людей в Лондоне: пострадали 7 человек-1

Группа людей выходила из гостиницы, когда в них на большой скорости врезалась машина. В результате происшествия пострадали 7 человек. Медики оказали им помощь на месте. Госпитализация потребовалась только одному пострадавшему.

Автомобиль протаранил толпу людей в Лондоне: пострадали 7 человек-4

Правоохранители задержали нескольких подозреваемых в покушении на убийство. По предварительным данным, инцидент с терроризмом не связан.

Автомобиль протаранил толпу людей в Лондоне: пострадали 7 человек-7

# Авария # Фотофакт

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