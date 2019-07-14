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Масштабный блэкаут произошёл в Нью-Йорке

14 июля 2019 12:39
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Новости США. Жители Нью-Йорка около четырех часов провели без электричества из-за аварии на подстанции. Инцидент затронул почти 50 тысяч человек, проживающих на Манхэттене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабный блэкаут произошёл в Нью-Йорке-1

Масштабный блэкаут произошёл в Нью-Йорке-3

Из-за масштабного блэкаута в метро остановились поезда. Пассажиров пришлось эвакуировать из тоннелей. Погасшие светофоры стали причиной образования на дорогах многокилометровых пробок. К этому моменту подачу электричества удалось возобновить. Теперь специалистам предстоит выяснить, что стало причиной аварии.

Масштабный блэкаут произошёл в Нью-Йорке-6

Масштабный блэкаут произошёл в Нью-Йорке-8

# Авария в США # Фотофакт

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