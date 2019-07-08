«Надо поговорить? Надо». Зеленский предложил Путину провести переговоры в Минске
Новости Беларуси. Минск может вновь стать переговорной площадкой для лидеров сразу нескольких стран по вопросу сохранения мира и безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести встречу в белорусской столице.
Тема к обсуждению известная – урегулирование ситуации на Донбассе. Обозначен и возможный формат разговора. Как заявляет агентство «Укринформ» со ссылкой на страницу Владимира Зеленского в Facebook, такая встреча может состояться при участии президентов США и Франции, премьер-министра Великобритании и канцлера Германии.
Владимир Зеленский, президент Украины:
Хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Давайте обсудим, чей Крым и кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон.
Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске.
Подобный формат переговоров уже доказал свою эффективность. Напомним, встреча «Нормандской четверки» прошла в Минске в феврале 2015 года. Тогда лидеры России, Украины, Германии и Франции приняли Комплекс мер по выполнению Минских соглашений.