«Надо поговорить? Надо». Зеленский предложил Путину провести переговоры в Минске

Новости Беларуси. Минск может вновь стать переговорной площадкой для лидеров сразу нескольких стран по вопросу сохранения мира и безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести встречу в белорусской столице.

Тема к обсуждению известная – урегулирование ситуации на Донбассе. Обозначен и возможный формат разговора. Как заявляет агентство «Укринформ» со ссылкой на страницу Владимира Зеленского в Facebook, такая встреча может состояться при участии президентов США и Франции, премьер-министра Великобритании и канцлера Германии.