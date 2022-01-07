Праздник для верующих омрачён. О чём сказал президент Токаев в рождественской речи?

Новости Казахстана. Сложная ситуация и введенное чрезвычайное положение не позволяют верующим отпраздновать Рождество в Казахстане. Эту грустную новость Касым-Жомарт Токаев сообщил в рождественской речи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вместе с тем президент заявил, что в основном в стране восстановлен конституционный порядок, налажено железнодорожное сообщение.