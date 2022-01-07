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Праздник для верующих омрачён. О чём сказал президент Токаев в рождественской речи?

07 января 2022 11:03
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Новости Казахстана. Сложная ситуация и введенное чрезвычайное положение не позволяют верующим отпраздновать Рождество в Казахстане. Эту грустную новость Касым-Жомарт Токаев сообщил в рождественской речи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вместе с тем президент заявил, что в основном в стране восстановлен конституционный порядок, налажено железнодорожное сообщение.  

Праздник для верующих омрачён. О чём сказал президент Токаев в рождественской речи?-1

Потихоньку Казахстан начинает возвращаться в обычный режим. В регионах, где нормализовалась ситуация, положение ЧП будут поэтапно снимать.  

Праздник для верующих омрачён. О чём сказал президент Токаев в рождественской речи?-4

Ольга Шерснева, СТВ:  
Несмотря на усилия властей, сегодняшний праздник все равно омрачен. Способствуют восстановлению спокойствия в стране и миротворцы, в составе ОДКБ и белорусские военные (читайте далее).  

Проводят досмотр вещей и транспорта, усиливают охрану общественного порядка. Как развивается ситуация в Казахстане – читайте здесь.  

# Протесты в Казахстане # Касым-Жомарт Токаев # Ольга Шерснёва # Фотофакт

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