Геополитически утрата Казахстана приведёт к обострению противостояния против России. Что происходит в стране 7 января?

Новости Казахстана. Несмотря на усилия властей, сегодняшний праздник все равно омрачен. Способствуют восстановлению спокойствия в стране и миротворцы, в составе ОДКБ и белорусские военные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная миссия ОДКБ – укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов.

Поддержать Казахстан крайне важно, причем не только с гуманистической позиции. В этом вопросе затронута также экономическая сторона, поскольку потеря рынка Казахстана для стран-участников ЕАЭС может значительно повлиять на темпы развития экономик.

Геополитически утрата Казахстана и вовсе приведет к обострению противостояния против России. Поэтому, оказывая помощь Казахстану, мы также предотвращаем нападки в сторону Беларуси и наших ближайших партнеров.