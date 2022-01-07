Прямой эфир

Геополитически утрата Казахстана приведёт к обострению противостояния против России. Что происходит в стране 7 января?

07 января 2022 11:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Казахстана. Несмотря на усилия властей, сегодняшний праздник все равно омрачен. Способствуют восстановлению спокойствия в стране и миротворцы, в составе ОДКБ и белорусские военные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Геополитически утрата Казахстана приведёт к обострению противостояния против России. Что происходит в стране 7 января?-1

Главная миссия ОДКБ – укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов.  

Геополитически утрата Казахстана приведёт к обострению противостояния против России. Что происходит в стране 7 января?-4

Поддержать Казахстан крайне важно, причем не только с гуманистической позиции. В этом вопросе затронута также экономическая сторона, поскольку потеря рынка Казахстана для стран-участников ЕАЭС может значительно повлиять на темпы развития экономик.  

Геополитически утрата Казахстана приведёт к обострению противостояния против России. Что происходит в стране 7 января?-7

Геополитически утрата Казахстана и вовсе приведет к обострению противостояния против России. Поэтому, оказывая помощь Казахстану, мы также предотвращаем нападки в сторону Беларуси и наших ближайших партнеров.  

Геополитически утрата Казахстана приведёт к обострению противостояния против России. Что происходит в стране 7 января?-10

Праздник для верующих омрачен. О чем сказал президент Токаев в рождественской речи? Читайте здесь.  

# Протесты в Казахстане # Касым-Жомарт Токаев # Ольга Шерснёва # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Праздник для верующих омрачён. О чём сказал президент Токаев в рождественской речи?
07 января 2022 11:03

Праздник для верующих омрачён. О чём сказал президент Токаев в рождественской речи?

Принципиально не надевали маски. В Германии продолжаются протесты против COVID-ограничений
06 января 2022 21:16

Принципиально не надевали маски. В Германии продолжаются протесты против COVID-ограничений

Литва решила оставить усиленный режим охраны границы с Беларусью
06 января 2022 21:16

Литва решила оставить усиленный режим охраны границы с Беларусью