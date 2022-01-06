Проводят досмотр вещей и транспорта, усиливают охрану общественного порядка. Как развивается ситуация в Казахстане?

Новости Казахстана. За помощью в борьбе с террористами в ОДКБ обратился президент Казахстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он описал сложившуюся ситуацию как вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа.

Вот что известно на данный момент. Административные здания и Департамент полиции Алматы ночью подверглись атаке. Полиция ликвидировала десятки нападавших, их личности устанавливаются. Кроме того, в городе продолжается антитеррористическая операция. Теперь главная площадь полностью контролируется силовиками.

Местным жителям рекомендуют не выходить на улицу. В ходе беспорядков в Алматы были разграблены десятки магазинов, стекла выбиты, а светофоры «выдраны с корнем». Временно приостановили деятельность все финансовые организации. А в Нур-Султане административные здания находятся под усиленной охраной.

Еден Сайденов, комендант Нур-Султана:

Усилена охрана общественного порядка, особо важных стратегических объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирования транспорта. При необходимости проводится проверка документов, удостоверяющих личность, личный досмотр, досмотр вещей и транспортных средств. В целях обеспечения жизнедеятельности города разрабатываются правила работы объектов образования, здравоохранения, жизнеобеспечения и бизнеса в условиях чрезвычайного положения.

Сообщается, что многие протестующие вооружены карабинами и автоматами. И, судя по всему, уже начали их использовать. Уже известно, что в ходе беспорядков погибли восемь полицейских, еще более 300 получили ранения. В стране отключен интернет и мобильная связь. Президент Казахстана поручил всем силовым структурам осуществить мероприятия по повышению боевой готовности и оснащенности, поддерживать моральный дух военнослужащих.