Литва решила оставить усиленный режим охраны границы с Беларусью. Об этом заявил глава пограничного ведомства страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Литва решила оставить усиленный режим охраны границы с Беларусью. Об этом заявил глава пограничного ведомства страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Генерал вынужден признать, что поток беженцев, которые пытаются штурмовать рубежи страны, значительно снизился. Если не сказать больше. Но, как говорится, надо быть начеку.
Виктория Ходосок, СТВ:
Литовские пограничники подсчитали, что сейчас на белорусской территории находятся около 2 000 беженцев, которые по-прежнему, по мнению генерала, представляют угрозу. Поэтому бдительность терять не стоит и надо продлить режим ЧП. Хотя сам президент страны и парламент высказались за его отмену по причине ненужности. Но, как заявили в погранведомстве, граница с Беларусью все равно будет на большом замке.