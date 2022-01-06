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Литва решила оставить усиленный режим охраны границы с Беларусью

06 января 2022 21:16
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Литва решила оставить усиленный режим охраны границы с Беларусью. Об этом заявил глава пограничного ведомства страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва решила оставить усиленный режим охраны границы с Беларусью-1

Генерал вынужден признать, что поток беженцев, которые пытаются штурмовать рубежи страны, значительно снизился. Если не сказать больше. Но, как говорится, надо быть начеку.

Литва решила оставить усиленный режим охраны границы с Беларусью-4

Виктория Ходосок, СТВ:
Литовские пограничники подсчитали, что сейчас на белорусской территории находятся около 2 000 беженцев, которые по-прежнему, по мнению генерала, представляют угрозу. Поэтому бдительность терять не стоит и надо продлить режим ЧП. Хотя сам президент страны и парламент высказались за его отмену по причине ненужности. Но, как заявили в погранведомстве, граница с Беларусью все равно будет на большом замке.

# Международная политика # Гитанас Науседа # Рустамас Любаевас # Фотофакт

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