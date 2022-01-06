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Суд в Киеве наложил арест на всё имущество Петра Порошенко

06 января 2022 21:13
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Новости Украины. Суд в Киеве наложил арест на все имущество экс-президента Украины Петра Порошенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это земельные участки, недвижимость, банковские счета и корпоративные доли.  

Суд в Киеве наложил арест на всё имущество Петра Порошенко-1

Бывший глава страны обвиняется в государственной измене и содействии терроризму. И находился на свободе под залог в миллиард гривен, что составляет более 36 миллионов долларов. В конце декабря по этому делу он был вызван в Государственное бюро расследования, но на допрос не явился, прислав вместо себя своих представителей. Как выяснилось, Порошенко вопреки запрету уехал из страны. Тогда генпрокурор подписал ходатайство о его аресте.  

# Международная политика # Петр Порошенко # Фотофакт

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