Суд в Киеве наложил арест на всё имущество Петра Порошенко

Бывший глава страны обвиняется в государственной измене и содействии терроризму. И находился на свободе под залог в миллиард гривен, что составляет более 36 миллионов долларов. В конце декабря по этому делу он был вызван в Государственное бюро расследования, но на допрос не явился, прислав вместо себя своих представителей. Как выяснилось, Порошенко вопреки запрету уехал из страны. Тогда генпрокурор подписал ходатайство о его аресте.