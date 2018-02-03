Пожить в клетке среди львов и нарушить границу: 5 необычных услуг для туристов в мире

Новости Беларуси. Говорят, деньги нужно тратить на впечатления, а не на вещи. О самых впечатляющих развлечениях для туристов рассказали в программе «Открытый разговор».

В мексиканском парке отдыха ЭкоАльберто все желающие могут примерить на себя роль перебежчика границы. «Аттракцион» представляет собой ночную пробежку длиной в 12 километров, с препятствиями.

Участники квеста должны прятаться в кустах, продираться сквозь колючую проволоку, а имитируемый патруль стреляет в них холостыми патронами.



Ощутить себя жителем зоопарка можно в зоопарке Орана в Новой Зеландии. Экстремалов помещают в клетку и вывозят на фургоне на территорию ко львам.

Любопытные хищники обступают «вольер» со всех сторон.



В Израиле есть могила, где покоится рядовой британской армии по имени Гарри Поттер. 17-летний Гарри погиб в 1939 году в битве.

И благодаря вымышленному тёзке, теперь толпы туристов топчут его могилу.



В одном из люксовых отелей Абу-Даби туристы могут пользоваться услугами автомата по продаже золота.

В Боливии находится самый большой в мире солончак площадью более 10 тысяч квадратных километров. На территории есть несколько отелей, построенных полностью из соли.