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В Польше ведут расследование ДТП на трассе вблизи города Конин: в полиции сообщили, что виновник происшествия был пьян

03 февраля 2018 16:23
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Новости Польши. В Польше расследуют обстоятельства ДТП на трассе недалеко от города Конин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше ведут расследование ДТП на трассе вблизи города Конин: в полиции сообщили, что виновник происшествия был пьян -1

На кадрах камеры наблюдения видно, как водитель грузовика на большой скорости врезается в пункт оплаты проезда. Попутно сносит несколько автомобилей, оказавшихся на пути.

В Польше ведут расследование ДТП на трассе вблизи города Конин: в полиции сообщили, что виновник происшествия был пьян -3

В результате инцидента пострадали 10 человек, пятеро из них госпитализированы. В полиции сообщили, что виновник происшествия был сильно пьян.

 

# Фотофакт # Авария

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