В Польше ведут расследование ДТП на трассе вблизи города Конин: в полиции сообщили, что виновник происшествия был пьян

Новости Польши. В Польше расследуют обстоятельства ДТП на трассе недалеко от города Конин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Польши. В Польше расследуют обстоятельства ДТП на трассе недалеко от города Конин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На кадрах камеры наблюдения видно, как водитель грузовика на большой скорости врезается в пункт оплаты проезда. Попутно сносит несколько автомобилей, оказавшихся на пути.
В результате инцидента пострадали 10 человек, пятеро из них госпитализированы. В полиции сообщили, что виновник происшествия был сильно пьян.