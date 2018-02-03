В Польше ведут расследование ДТП на трассе вблизи города Конин: в полиции сообщили, что виновник происшествия был пьян

Новости Польши. В Польше расследуют обстоятельства ДТП на трассе недалеко от города Конин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На кадрах камеры наблюдения видно, как водитель грузовика на большой скорости врезается в пункт оплаты проезда. Попутно сносит несколько автомобилей, оказавшихся на пути.