В результате эпидемии гриппа в Чехии умерли 10 человек

Новости Чехии. Эпидемия гриппа началась в Чехии. Главный санитарный врач страны заявила, что умерли уже 10 человек – и это только начало, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эпидемия может продлиться еще 6-8 недель. Жителям и гостям Чехии рекомендуют внимательно соблюдать базовые правила гигиены. Чаще мыть руки и носить защитные маски.