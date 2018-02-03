В результате эпидемии гриппа в Чехии умерли 10 человек

Новости Чехии. Эпидемия гриппа началась в Чехии. Главный санитарный врач страны заявила, что умерли уже 10 человек – и это только начало, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Чехии. Эпидемия гриппа началась в Чехии. Главный санитарный врач страны заявила, что умерли уже 10 человек – и это только начало, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эпидемия может продлиться еще 6-8 недель. Жителям и гостям Чехии рекомендуют внимательно соблюдать базовые правила гигиены. Чаще мыть руки и носить защитные маски.
Тяжелая обстановка с заболеваемостью гриппом и в США. Опасный штамм H3N2 выявлен в большинстве штатов, а также в Пуэрто-Рико. В списке погибших уже более 50 детей.