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В результате эпидемии гриппа в Чехии умерли 10 человек

03 февраля 2018 16:20
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Новости Чехии. Эпидемия гриппа началась в Чехии. Главный санитарный врач страны заявила, что умерли уже 10 человек – и это только начало, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате эпидемии гриппа в Чехии умерли 10 человек -1

Эпидемия может продлиться еще 6-8 недель. Жителям и гостям Чехии рекомендуют внимательно соблюдать базовые правила гигиены. Чаще мыть руки и носить защитные маски.

В результате эпидемии гриппа в Чехии умерли 10 человек -3

Тяжелая обстановка с заболеваемостью гриппом и в США. Опасный штамм H3N2 выявлен в большинстве штатов, а также в Пуэрто-Рико. В списке погибших уже более 50 детей.

В результате эпидемии гриппа в Чехии умерли 10 человек -5

# Вирусные заболевания # Фотофакт

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