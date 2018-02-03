Во время ареста вскинул руку в фашистском приветствии: в Италии задержали злоумышленника, открывшего огонь по прохожим

Новости Италии. Итальянские правоохранители во время спецоперации задержали злоумышленника, который открыл огонь по прохожим в городе Мачерата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это 28-летний местный житель с ультраправыми взглядами. Во время ареста он вскинул руку в фашистском приветствии. Напомним, несколько часов назад злоумышленник открыл огонь из автомобиля по мигрантам.

Ранения получили, по меньшей мере, 6 человек. Все они госпитализированы.