Прямой эфир

Во время ареста вскинул руку в фашистском приветствии: в Италии задержали злоумышленника, открывшего огонь по прохожим

03 февраля 2018 16:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Италии. Итальянские правоохранители во время спецоперации задержали злоумышленника, который открыл огонь по прохожим в городе Мачерата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время ареста вскинул руку в фашистском приветствии: в Италии задержали злоумышленника, открывшего огонь по прохожим -1

Это 28-летний местный житель с ультраправыми взглядами. Во время ареста он вскинул руку в фашистском приветствии. Напомним, несколько часов назад злоумышленник открыл огонь из автомобиля по мигрантам.

Во время ареста вскинул руку в фашистском приветствии: в Италии задержали злоумышленника, открывшего огонь по прохожим -3

Ранения получили, по меньшей мере, 6 человек. Все они госпитализированы.

Во время ареста вскинул руку в фашистском приветствии: в Италии задержали злоумышленника, открывшего огонь по прохожим -5

Полиция не исключает, что стрелок таким образом мстил за убийство своей 18-летней подруги. В этом преступлении обвинили наркоторговца выходца из Нигерии. Незадолго до трагедии их видели вместе. А в его квартире нашли окровавленную одежду девушки.

Во время ареста вскинул руку в фашистском приветствии: в Италии задержали злоумышленника, открывшего огонь по прохожим -7

# Фотофакт # Стрельба

Другие новости рубрики

Все новости
Самую маленькую ракету-носитель в мире запустила в космос Япония
03 февраля 2018 13:52

Самую маленькую ракету-носитель в мире запустила в космос Япония

В Китае во время техобслуживания прогремел мощный взрыв на химзаводе
03 февраля 2018 13:45

В Китае во время техобслуживания прогремел мощный взрыв на химзаводе

В Италии неизвестные открыли огонь по прохожим из автомобиля и скрылись с места преступления
03 февраля 2018 13:36

В Италии неизвестные открыли огонь по прохожим из автомобиля и скрылись с места преступления