Во время ареста вскинул руку в фашистском приветствии: в Италии задержали злоумышленника, открывшего огонь по прохожим

Новости Италии. Итальянские правоохранители во время спецоперации задержали злоумышленника, который открыл огонь по прохожим в городе Мачерата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Италии. Итальянские правоохранители во время спецоперации задержали злоумышленника, который открыл огонь по прохожим в городе Мачерата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это 28-летний местный житель с ультраправыми взглядами. Во время ареста он вскинул руку в фашистском приветствии. Напомним, несколько часов назад злоумышленник открыл огонь из автомобиля по мигрантам.
Ранения получили, по меньшей мере, 6 человек. Все они госпитализированы.
Полиция не исключает, что стрелок таким образом мстил за убийство своей 18-летней подруги. В этом преступлении обвинили наркоторговца выходца из Нигерии. Незадолго до трагедии их видели вместе. А в его квартире нашли окровавленную одежду девушки.