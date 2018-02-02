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Профсоюзные туроператоры: «Открытый разговор»

02 февраля 2018 18:40
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Новости Беларуси. Как заработать на гостеприимстве? В чём суть промышленного туризма? И чем удивить даже самого взыскательного путешественника? Это обсуждали в программе «Открытый разговор», участие в которой приняли директор туристической компании в Грузии Георгий Гвишиани и директор туристической компании в Азербайджане Эльвин Мамедов.

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# общество # Туризм # Михаил Орда # Юрий Чернуха # Людмила Сеньковская # Эльвин Мамедов # Георгий Гвишиани

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